السنغال تؤكد شفاء مصاب بفيروس كورونا

لمواطن فرنسي مقيم في البلاد

أكدت وزارة الصحة السنغالية، شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا، تم تسجيلها في البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن الفحوص أثبتت شفاء مواطن فرنسي مقيم بالسنغال، من الفيروس؛ حيث غادر قسم الأمراض المعدية في مستشفى فان في داكار.

وقد أعلن عن إصابة المواطن الفرنسي بفيروس كورونا المستجد، بالسنغال يوم الاثنين الماضي.

فيروس كورنا الجديد السنغال

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08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 08:26 AM

لمواطن فرنسي مقيم في البلاد

السنغال تؤكد شفاء مصاب بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أكدت وزارة الصحة السنغالية، شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا، تم تسجيلها في البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن الفحوص أثبتت شفاء مواطن فرنسي مقيم بالسنغال، من الفيروس؛ حيث غادر قسم الأمراض المعدية في مستشفى فان في داكار.

وقد أعلن عن إصابة المواطن الفرنسي بفيروس كورونا المستجد، بالسنغال يوم الاثنين الماضي.

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فيروس كورنا الجديد السنغال

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