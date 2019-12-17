24 ألف سلة غذائية يوزعها "إغاثي الملك سلمان" للسوريين بالأردن

للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأزمات الإنسانية التي يمرون بها

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في عمّان أمس، المرحلة الأولى من مشروع توزيع السلال الغذائية مستهدفًا 5279 فرداً، من اللاجئين السوريين في الأردن.

ويهدف المشروع إلى توزيع 24 ألف سلة غذائية تحتوي على المواد الأساسية؛ كالأرز، والسكر، والشاي، والزيت، والبقوليات من العدس، والبرغل، والطحين، وخلافها والتي تلبي احتياجات الأسرة السورية لمدة شهر كامل.

ويسعى المركز لتقديم أفضل الخدمات للاجئين السوريين عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية المتنوعة لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية بوجوب توفير الرعاية الكاملة للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم من جرّاء الأزمات الإنسانية التي يمرون بها.