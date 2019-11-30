"أخضر السلة" يتأهل إلى نهائي الخليج بعد فوزه على البحرين

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة إلى نهائي البطولة الخليجية 16 لكرة السلة، إثر فوزه اليوم على البحرين في الدور نصف نهائي 85-66، ويواجه غداً الأحد الكويت مستضيف البطولة والذي فاز على نظيره الإمارات في نفس الدور 75-64 .

وقدم الأخضر مستوى مميزًا كبيرًا وفرض سيطرته وأسلوبه على المباراة من البداية، ولم يمنح منتخب البحرين تطبيق منهجه سواء في السرعة والتصويبات الثلاثية التي تعتبر سلاحه الرئيسي وكان لدور الدفاعي القوي الذي ميز المنتخب السعودي دور تحقيق الفوز والتأهل الى النهائي.

ويلعب غداً الأخضر مع نظيره الكويت مستضيف البطولة عند الساعة 6،00 والترشحات تنصب لصالحه بناءً على المستوى الفني الذي قدمه خلال مبارياته السابقة، إذا ما سارت الأمور بشكل طبيعي، خاصة أن الأخير يلعب على أرضه وبين جماهيره التي دعمته بشكل كبير حتى وصوله للنهائي.