"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، هروب، وستستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.