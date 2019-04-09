"تراها سهلة": لتقليل استهلاك التكييف للكهرباء.. "أنت الحل"

عبر اختيار النوع وضبط الإعدادات ووضع "الثرموستات" على 24

أوصت حملة "تراها سهلة" التوعوية التي ينفذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، باتباع الإرشادات لضمان خفض الفاتورة الشهرية وترشيد الاستهلاك من خلال المكيف، من خلال ضبط درجة حرارة أجهزة التكييف "الثرموستات" عند "24 درجة" مئوية؛ كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح.

ودعت الحملة إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في أجهزة التكييف؛ لأنها من أكثر الأجهزة استخداماً واستهلاكاً للطاقة الكهربائية في المملكة؛ مما ينعكس على فاتورة الاستهلاك النهائي التي يدفعها المستهلك.

وأوصت الحملة بـ"إغلاق النوافذ والأبواب، والحرص على سد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار إلى الداخل، أو تسرب الهواء البارد إلى خارج الغرفة، وذلك بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف، وإسدال الستائر "العازلة" للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل، وتفادي تركيب المكيفات الجدارية"Window Type "في المناور، أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز.

وقالت: يجب عدم زيادة الاستهلاك للطاقة الكهربائية، إضافة إلى الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف، حيث إنه من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيداً من الطاقة، وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

وأضافت الحملة: الحل بيد المستهلك لأنه يستطيع التحكم في كمية الاستهلاك الشهري والفرق بين اختيار الدرجة في إعدادات الجهاز على 18 في السبيليت أو المؤشر الأزرق بمكيف الشباك أن "الكومبريسور" يستمر في وضع التشغيل العالي بوتيرة واحدة ومن هنا يزيد الاستهلاك وبالتالي، أما ضبط الدرجة على 24 فأعلى فإنه يساهم في التغييرات، وبالتالي يقلل من الاستهلاك.