بلغاريا.. استئناف دوري كرة القدم في 5 يونيو

سمح للفرق بالعودة للتدريب اعتبارًا من مايو الحالي

أعلن الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم، أن مسابقة الدوري المحلي ستستأنف نشاطها في الخامس من يونيو المقبل، وأنه سمح للفرق بالعودة للتدريب اعتباراً من مايو الحالي.

وكانت بلغاريا قد أعلنت في 13 مارس الماضي حالة الطوارئ في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد؛ ما أسفر عن تعليق البطولة الكروية المحلية كسائر المسابقات الرياضية حول العالم.

وقال الاتحاد في بيان له: "سيستأنف دوري المحترفين بكرة القدم في الخامس من يونيو بمباريات من المرحلة الخامسة والعشرين من الموسم العادي، شريطة أن تستأنف العملية التدريبية في منتصف مايو".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد يهدف إلى إنهاء الموسم الحالي (2019 - 2020) في 11 يوليو المقبل، وأن المباريات سوف تقام خلف أبواب موصدة.

ولفت الاتحاد إلى أنه في حال مواجهة "ظروف قاهرة" جديدة تفرض توقفاً جديداً في الدوري، فلن يستأنف مرة أخرى، وستعتبر نتائج الجولة الأخيرة التي لعبت نهائية.

وكان لودوغوريتس رازغراد حامل اللقب، يتصدر ترتيب البطولة عند تعليقها برصيد 55 نقطة بفارق تسع نقاط عن لوكوموتوف بلوفديف وليفسكي صوفيا وسسكا صوفيا (46 نقطة)، رغم أنه لعب مباراة أقل.