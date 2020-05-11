عن بعد.. أمانة المدينة المنورة تصدر 86 رخصة لخدمة المواطنين

خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وشملت 56 رخصة

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس, 86 رخصة منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة عن بعد, إصدار 56 رخصة بلدية للمنشآت التجارية، واعتماد 17 رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار 8 قرارات مساحية، إضافة إلى 5 رخص حفر لإنجاز خدمات البنية التحتية.