شرطة الرياض: القبض على 4 مقيمين جمعوا مبالغ من مخالفي الإقامة وحوَّلوها خارج السعودية

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة قبضت على (4) مقيمين، اثنين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السودانية، وآخر من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ لجمعهم مبالغ مالية من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر طرق متعددة؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، وضُبط بحوزتهم (349.747) ريالاً، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.