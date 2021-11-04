"إنستجرام" تتيح خاصيةً انتظرها مستخدمو "تويتر" طيلة 10 سنوات

أتاحت منصة التواصل المصور "إنستجرام"، خاصيةً وميزةً جديدةٍ انتظرها مستخدمو "تويتر" طيلة 10 سنوات كاملة.

وأعلنت "إنستجرام" عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنه يمكن الآن مشاهدة معاينات منشورات "إنستجرام" على "تويتر"، لأول مرة منذ 10 سنوات تقريبًا.

وسيمكن من خلال تلك الخاصية الجديدة، الحصولُ على تحويل تلقائي لتنسيقات "إنستجرام" بمجرد إدخال أي رابط لإنستجرام على أي تغريدة في تويتر.

وكانت إدارة إنستجرام قد قالت في وقت سابق إن تلك الميزة قد لا يُسمح بها على الإطلاق في تويتر؛ بسبب رفض إدارة تويتر ذلك الأمر؛ لكن يبدو أنها رضخت في النهاية، نظرًا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها حاليًا منصة التواصل المصور.

وكانت تلك الخاصية موجودة في السابق، قبل أن تشتري شركة "فيسبوك" أو "ميتا" حاليًا منصة "إنستجرام"؛ ولكن حظرتها "تويتر" في وقت لاحق، حتى لا تزيد شعبية "إنستجرام" بصورة أكبر أمام منافستها "فيسبوك".