جمعية "وقار" تُدشّن متجر كبار السن للبرامج والمشروعات المتنوعة

تسهيلًا على الراغبين في دعم مشاريعها.. ولدعم هذه الفئة

دَشّنت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، اليوم، متجرها الخيري الإلكتروني، تسهيلًا منها على المتبرعين الراغبين في دعم مشاريعها الموجهة لفئة كبار السن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس "بدر العيادة" لـ"سبق" أن المتجر يحتوي على العديد من المشاريع والفرص المتاحة لدعم هذه الفئة الغالية، حيث يحتوي به مشروع "فرحة كبير سن"، والذي يُعنى بدعمهم وإدخال السرور عليهم من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التي تُساندهم وتُساعدهم، ويُمكن للمتبرّع المساهمة بأكثر من سهم.

وأضاف: كما يُوفر المتجر ما يُسمى بـ"الصدقة اليومية" لدعم المشاريع، ويبدأ السهم فيها بـ30 ريالًا كتبرّع فردي شهري، ويبلغ سهم الأسرة كافة 240 ريالًا فقط شهريًّا.

وواصل "العيادة": "المتجر سهل الاستخدام، ويُمكن استخدامه من خلال الهواتف الذكية https://store.waqar.org.sa/، ويُتيح للمتبرع المساهمة بالعروض الخيرية من خلال عملية الإيداع أو التحويل إلى حساب الجمعية بكل يُسرٍ وسهولة من خلال طرق الدفع المتنوعة والمختلفة، كاستخدام بطاقة الصراف "مدى" أو الفيزا بكل أنواعها، أو التحويل على حساب الجمعية الموضحة عبر قنوات التواصل الخاصة بها".



يُشار إلى أن الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، غير ربحية، وكانت قد تأسست في عام 1437هـ، وتُغطّي خدماتها كافة مناطق المملكة، وتهدف إلى تحقيق التكاملية بين القطاعات التي تخدم كبار السن، وابتكار برامج ومبادرات تُناسبهم، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين نوع الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز مكانتهم وإبراز دورهم، ورفع نسبة الوعي بقضاياهم، وكذلك العمل على دعم جهود الإثراء المعرفي في مجالات كبار السن.