"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة والليث وجازان

سماء صحوة إلى غائمة على معظم المناطق تتخللها سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير؛ قد تمتد إلى الباحة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منهما، والطريق الواصل ما بين الليث وجازان، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.