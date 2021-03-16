انطلاق مسابقة "ريالي" للتخطيط المالي بتعليم عسير

لإكساب الطلاب مهارات مالية

أبلغ مدير عام التعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، مدارس المنطقة بآلية تنفيذ مسابقة "ريالي للتخطيط المالي والادخار" لطلاب وطالبات المراحل الدراسية الثلاث في المدارس الحكومية والأهلية، والتي تنفذ بالتعاون مع مجموعة "سدكو القابضة"، بهدف إكساب الطلاب والطالبات المهارات المالية اللازمة وبناء جيل واعٍ ماليًا، ونشر ثقافة الادخار وريادة الأعمال للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتتضمن المسابقة ثلاث مراحل الأولى التسجيل خلال المدة من الثالث والعشرين من شهر رجب وتستمر لمدة أسبوعين عبر موقع ريالي https://riyali.com ، والثانية مرحلة التحدي وتبدأ يوم الخامس عشر من شهر شعبان الجاري لمدة أسبوعين، والثالثة مرحلة الفرز الإلكتروني عبر المنصة.

وتضمنت آلية المسابقة منح جوائز كبرى لأول 100 فائز وفائزة على مستوى الوزارة وتكريم مدارسهم، فيما سيتم تقديم كوبون شرائي بقيمة 2500 ريال لأول 40 متسابقًا ومتسابقة في المرحلة الابتدائية لكل فائز على مستوى الوزارة، وكوبون شرائي لأول 35 متسابقًا ومتسابقة على مستوى الوزارة بقيمة 3000 ريال في المرحلة المتوسطة، ومنح ٢٥ فائزًا وفائزة في المرحلة الثانوية كوبونًا شرائيًا بقيمة 3500 ريال في المرحلة الثانوية.

كما سيتم تقديم أجهزة لوحية لأفضل 30 سفيرًا وسفيرة على مستوى الوزارة وشهادات تقديرية لمدارسهم .

يذكر أنه تم تخصيص الواتس آب 920001350 للدعم الفني للمسابقة.