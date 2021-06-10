شاهد.. نائب أمير الرياض للجندي "السبيعي": لن يخدم هذا الوطن إلا أنتم

اطمأن عليه بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مهمة رسمية شرق الدواسر

(تصوير: محمد آل مسحل): قام نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ظهر اليوم، بزيارة الجندي سحمي بن فيصل السبيعي المصاب بمستشفى محافظة وادي الدواسر العام.

وكان في استقباله محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، ومدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان؛ حيث اطمأن على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مهمة رسمية شرق المحافظة، واستشهد فيها زميله المشاعلة".

ونقل نائب أمير المنطقة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وتمنياتهما له بالشفاء العاجل، مثمنًا تضحياته في سبيل الدفاع عن الدين والوطن.

وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن لحظة دخوله على المصاب بقسم التنويم بالمستشفى العام: بيض الله وجهك والحمد لله على السلامة.. والله يرحم خويك ويبارك فيك.. وهذا ديدن رجال أمننا الإقبال والشجاعة وبإذن الله ترجع للميدان ومع زملائك الأبطال".

وفي سؤاله للمصاب عما حدث لهم؛ رد قائلًا: "كفو.. كفو.. أنتم رأس المال عيال هالبلد، ولا راح يخدم هالوطن إلا أنتم" مثمنًا بالوقت نفسه الدور الكبير الذي يقدمه رجال مكافحة المخدرات للتصدي للمروجين الذين ينشرون سمومهم لشباب هذا الوطن".

وفي ختام الزيارة قدم شكره وتقديره لإدارة مستشفى وادي الدواسر العام وللطاقم الطبي ولمنسوبي التطوع الصحي، على ما يقدمونه من جهود وخدمات صحية عالية للمرضى وللمستفيدين من المستشفى".