"صحة جازان": وضع الحالتين المسجلتين بالإصابة بكورونا مطمئن ومستقر

"غاوي": تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالطين

أكدت صحة جازان أن الوضع الصحي للحالتين المصابتين بكورونا والمسجلتين بمنطقة جازان؛ مطمئن ومستقر.

وأوضح مستشار مدير عام صحة جازان نبيل غاوي، أنه "تم اتخاذ الإجراءات والتعامل مع الحالتين وفق البروتوكول المعتمد من وزارة الصحة؛ حيث تم عزل الحالتين وتقديم الرعاية الصحية لهما، كما تم التعامل مع جميع المخالطين، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم، والنتائج مطمئنة جداً بفضل الله تعالى".

وحول المعلومات المتداولة عن تسجيل حالات إضافية بمنطقة جازان؛ أشار "غاوي" إلى أنه غير صحيح، ولم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات مؤكدة بخلاف الحالتين، وأن جميع حالات الاشتباه يتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

ولفت إلى أهمية تجنب الشائعات والتوقف عن تداولها، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعلنها وزارة الصحة باستمرار، وأهمية الالتزام بالحجر المنزلي والحرص على عدم مخالطة الآخرين إلا للضرورة القصوى، وأن ذلك كفيل بمنع الإصابة وتسجيل حالات إضافية.

وأكد "غاوي" تطبيق جميع المنشآت الصحية بمنطقة جازان لنظام الفرز الكندي للحالات الطارئة، والتعامل مع الحالات حسب درجة خطورتها؛ حرصاً على تطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.