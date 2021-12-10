تقرير أمريكي.. السعودية تتقدّم بشكل كبير ولا عزاء للمنتقدين

قال تقرير أمريكي إن الفئات التي تنتقد السعودية تتجاهل التقدم الكبير الذي تعيشه المملكة في جميع المجالات، مشيراً التقرير إلى أن على المنتقدين النظر إلى التغييرات الكبيرة الجارية في أقوى دولة في الشرق الأوسط مع ضرورة الوضع في الاعتبار الواقع المعقد للمنطقة.

وذكرت صحيفة "دا جازيت" الأمريكية، أنه منذ عدة سنوات لم يكن المشهد للمملكة بهذه الصورة، حيث كانت مكاناً مغلقاً على نفسه قبل أن يقدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تغيير المشهد وتحديث المجتمع، وجذب استثمارات أجنبية كبرى، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وقال الكاتب الأمريكي "جيمي سينجنبرجر"، "من الضروري أن نأخذ في الاعتبار الواقع المعقد للشرق الأوسط ، فالسعودية حليف للولايات المتحدة، وتقوم بإصلاحات تاريخية، في حين إيران ليست كذلك".

وأضاف أن التغييرات الاجتماعية في المملكة مثيرة للإعجاب، كما أنها تبذل جهوداً قوية لفتح اقتصادها أمام مزيدٍ من الفرص والاستثمار، وهذه التطورات التي تركز على الأعمال التجارية واحدة من أهم أولويات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لرؤية محمد بن سلمان لعام 2030.

وتابع التقرير، أن رؤية 2030 هي الخطة لكيفية تنويع السعودية للاقتصاد والسياحة والاستثمار، مشيرة إلى أنه من الحكمة على الشركات الأمريكية والدولية التوسع مع الفرص، واتخاذ مقار لها في السعودية.