الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يكرم "العتيبي"

كرّم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، الزميل سفر بن سالم العتيبي، نظيرًا لجهوده المتميزة وإبرازه دور البنك الاجتماعي والتمويلي، في الفترة الماضية، وخاصة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأعرب "العتيبي" عن سعادته بهذا التكريم، موجهًا الشكر لـ "الراشد" على تقديره إياه.