"تعليم مكة" ينظم ورشة عمل احتفاء بذوي الإعاقة.. الأربعاء

تنطلق بعد يوم غد الأربعاء أكبر ورشة عمل احتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تستمر ليومين، وتنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

يشارك في الورشة 16 محاضراً من جامعة الملك سعود وجامعة طيبة وجامعة جدة وجامعة حائل وجامعة أم القرى وتعليم مكة وجدة والأحساء وجمعية الأطفال المعاقين ومدينة الملك عبدالله الطبية ومراكز متخصصة.

ومن جانبها أطلقت الجمعية السعودية للتربية الخاصة جستر بمكة رابطاً للراغبين في التسجيل لحضور الدورات من المهتمين والباحثين.