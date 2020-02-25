هل سيتراجع؟.. الصين تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا لأكثر من أسبوعين

الفيروس يُواصل الانتشار خارج البلاد ويظهر بعمان والبحرين والكويت والعراق

في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد في أكثر من أسبوعين، سجلت السلطات الصينية خلال الـ24 ساعة الماضية، وفاة 71 شخصًا بفيروس "كورونا"، ما يَرفع عدد الوفيات الكلي إلى 2663 شخصًا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان، اليوم الثلاثاء: "وفقًا للإحصائيات الأخيرة في 31 إقليمًا، تم تأكيد وفاة 71 حالة جديدة بفيروس كورونا، وبهذا يرتفع عدد الوفيات إلى 2663، والإصابات إلى 77 ألفًا و658 حالة، وتم شفاء 27 ألفًا و232 شخصًا بعد معالجتهم"؛ مشيرة إلى أن 62 حالة وفاة من الـ71 التي سجلت يوم أمس الاثنين، حدثت في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

ويواصل فيروس "كورونا" الانتشار خارج حدود الصين؛ حيث أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 893 حالة.

ونقلت "روسيا اليوم" عن وزارة الصحة الكورية في بيان لها قولها: "تعافى 22 شخصًا من الفيروس، كما أن التحاليل لـ13273 شخصًا قيد الفحص حاليًا، وتم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة في مدينة دايجو، و33 حالة في مقاطعة جيونغ سانغ بوك دو، والباقي في مناطق مختلفة من البلاد".

وارتفع عدد الدول العربية التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 7 دول، بعد إعلان سلطنة عمان والبحرين والكويت والعراق عن تسجيل إصابات فيها أمس الاثنين.

وأعلن رئيس وفد منظمة الصحة العالمية في الصين أن "الإجراءات بالغة الشدة" التي اتخذتها الصين لمكافحة فيروس "كورونا"، حالت -على الأرجح- دون إصابة مئات الآلاف بالمرض في البلاد.