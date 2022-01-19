"بايدن" يستهل العام الثاني من رئاسته بمؤتمر صحفي نادر

يتحدث عن الظروف الصعبة المواكبة لتوليه المنصب

يعقد الرئيس جو بايدن مؤتمرًا صحافيًّا نادرًا، اليوم الأربعاء، في مستهلّ عامه الثاني في السلطة، ويحتمل أن يعيد ضبط أجندة الإدارة الأمريكية استباقًا لما قد يكون انتكاسات انتخابية فادحة للديمقراطيين.

وذكرت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض جين ساكي، للصحافيين، أن الرئيس سيوضح كيف تولى منصبه في ظروف صعبة جدًّا، من انتشار الجائحة إلى انكماش اقتصادي ضخم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وسيكون هذا أول مؤتمر صحافي لـ"بايدن" خلال العام الحالي، وأول حدث رسمي على الإطلاق منذ سفره إلى غلاسغو بداية نوفمبر؛ للمشاركة في قمة المناخ "كوب26".

ومن المرجح أن يواجه "بايدن" أسئلة حول كل المواضيع، من المواجهة مع روسيا بشأن أوكرانيا وتجارب كوريا الشمالية الصاروخية، مرورًا بالتضخم الأمريكي وصولًا إلى كوفيد-19 وما يسميه تهديدًا للديمقراطية من سلفه دونالد ترامب.