70 لوحة فنية .. أنامل المبدعات تنسج أول معرض تشكيلي بجامعة شقراء

دشّنه "الأسمري" معرباً عن إعجابه بالمستوى ومؤكداً دعم الموهوبين

افتتح مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ معرض "أضواء من جامعة شقراء" للفن التشكيلي للطالبات؛ الذي نظمته وكالة الجامعة لشؤون الطالبات والمقام في قاعة نايلا غاليري للفنون بالرياض.

واحتوى المعرض على سبعين لوحة فنية بمشاركة خمس وعشرين طالبة من طالبات جامعة شقراء، واستضاف المعرض عدداً من لوحات الفنان التشكيلي السعودي فهد الربيق.

ويُعد هذا المعرض الذي يستمر ليومين ويفتح أبوابه للزائرين من الساعة الخامسة مساءً، أول معرض للفن التشكيلي تقيمه الجامعة؛ ويضم لوحات فنية متعددة تُعبر عن إبداعات أنامل الطالبات الموهوبات في الفن التشكيلي، ودعم موهبتهن وإبداعاتهن؛ كما يأتي متوافقاً مع الرؤية الواعدة للمملكة العربية السعودية 2030 .

وأعرب مدير جامعة شقراء الدكتور عوض الأسمري؛ عن إعجابه بالمستوى الفني للطالبات، مؤكداً اهتمام الجامعة برعاية ودعم الطلبة المبدعين؛ بهدف تنمية قدراتهم ومواهبهم في هذا المجال.

وأضاف "الأسمري": "إقامة هذا المعرض تأتي انطلاقاً من إيمان الجامعة بدور الفنون وأهميتها، وهو ما تضمنته الرؤية كأحد محاورها في الاهتمام والعناية بالثقافة في شتى مجالاتها؛ حيث يُعد الفن نواة أساسية في مكونات الثقافة الإنسانية، ولغة مشتركة بين الشعوب".