الأفلاج.. الجهات الأمنية تباشر مصرع وافد غرب الهدار

من مخالفي الإقامة وفارق الحياة جراء حادث مروري

باشرت الجهات الأمنية بمخفر شرطة الهدار، مساء أمس الجمعة، واقعة مصرع وافد في العقد الثالث من مخالفي الإقامة، إثر حادث مروري.

وتوجهت الفرق الأمنية والجهات ذات الاختصاص إلى موقع الحادث على مسافة 40 كم غرب الهدار على طريق الهمجة.

وتم نقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الأفلاج العام.

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23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 02:15 PM

من مخالفي الإقامة وفارق الحياة جراء حادث مروري

الأفلاج.. الجهات الأمنية تباشر مصرع وافد غرب الهدار

صحيفة سبق الإلكترونية

الأفلاج

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باشرت الجهات الأمنية بمخفر شرطة الهدار، مساء أمس الجمعة، واقعة مصرع وافد في العقد الثالث من مخالفي الإقامة، إثر حادث مروري.

وتوجهت الفرق الأمنية والجهات ذات الاختصاص إلى موقع الحادث على مسافة 40 كم غرب الهدار على طريق الهمجة.

وتم نقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الأفلاج العام.

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