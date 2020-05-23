الأفلاج.. الجهات الأمنية تباشر مصرع وافد غرب الهدار

من مخالفي الإقامة وفارق الحياة جراء حادث مروري

باشرت الجهات الأمنية بمخفر شرطة الهدار، مساء أمس الجمعة، واقعة مصرع وافد في العقد الثالث من مخالفي الإقامة، إثر حادث مروري.

وتوجهت الفرق الأمنية والجهات ذات الاختصاص إلى موقع الحادث على مسافة 40 كم غرب الهدار على طريق الهمجة.

وتم نقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الأفلاج العام.