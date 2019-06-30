سيبدأ بتفعيل "الصينية" قريباً .. الموافقة على إنشاء معهد للغات بجامعة تبوك

ضمن جهود لتنويع التخصصات ومواكبة احتياج سوق العمل من المتخصصين

وافقت وزارة التعليم على إنشاء معهد لتعليم اللغات في جامعة تبوك، بدمج مركز اللغة الإنجليزية ووحدة اللغة العربية لغير الناطقين بها، تحت مسمى (معهد تعليم اللغات).

ويضم المعهد أقسام مهارات اللغة الإنجليزية، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتعليم اللغات الأجنبية.

وأكّد عميد المعهد الدكتور عبدالرحمن الفهادي؛ أن قسم اللغات الأجنبية بالمعهد سيبدأ قريبا بتفعيل تعليم اللغة الصينية، حيث سبق أن قام وفد من جامعة تبوك بزيارة معهد هانبان (كونفوشيوس) لتعليم اللغة الصينية في بكين لإعداد برنامج تعليم اللغة الصينية ومناقشة سبل التعاون في مجال تعليم اللغة الصينية، من حيث استقطاب مدرسي لغة وأعضاء هيئة تدريس متخصصين في تعليم اللغة الصينية من المعهد للبدء ببرنامج اللغة الصينية في جامعة تبوك، مقدماً شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ على دعمه المستمر للجامعات، ولمدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي؛ على متابعته وحرصه على المعهد وبرامجه.

يأتي ذلك سعيا من جامعة تبوك لتنويع التخصصات ومواكبة احتياج سوق العمل من المتخصصين في جميع المجالات ومنها تخصص اللغات المختلفة، لانفتاح السوق السعودية اقتصادياً وعلمياً وثقافياً على مختلف الحضارات العالمية بتعدد لغاتها واختلاف ثقافاتها والحاجة القائمة إلى التعامل مع ممثلي هذه الدول من الشركات الاقتصادية والتنموية والجهات العلمية والبحثية، إضافة إلى وقوع منطقة تبوك في نطاق نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع أمالا هذه المشاريع الاقتصادية العملاقة التي شملتها رؤية المملكة 2030 الطموحة وما تحتاج إليه هذه المشاريع من كوادر وطنية مدربة في مجالات متعددة ومن أهمها اللغات المختلفة.