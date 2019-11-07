في مؤتمر المحاكاة الصحية.. 70 متحدثًا و22 ورشة عمل و48 ساعة تعليمية معتمدة

ينطلق الاثنين القادم في العاصمة الرياض.. ويرعاه وزير الصحة

ينطلق الاثنين القادم المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019 في مدينة الرياض.

وتمتد فعاليات المؤتمر الذي يرعاه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من الاثنين 11 نوفمبر وحتى الأربعاء 13 نوفمبر 2019.

المؤتمر يشارك فيه 70 متحدثًا ويشهد تقديم 75 ورقة عمل؛ فيما يشتمل على 48 ساعة تعليمية معتمدة، وتعقد خلاله 22 ورشة عمل.

ودعت "الصحة" الراغبين في التسجيل بالمؤتمر للتسجيل الرابط:

https://s.moh.gov.sa/SHSC