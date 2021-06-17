إيداع وزير جزائري السجن على ذمة قضايا فساد

"تبون" عزل "براقي" في فبراير الماضي

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد الجزائرية، اليوم (الخميس)، قرارًا بإيداع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.



وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن "براقي" مشتبه به في قضايا فساد خلال فترة توليه المديرية العامة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.



وأنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مهام "براقي" من على رأس وزارة الموارد المائية في فبراير الماضي.