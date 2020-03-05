"مدني مكة" يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لتجنب الأودية

"الأرصاد" تنبه من سحب رعدية على عدة محافظات حتى الثامنة مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة "الطائف والخرمة والعاصمة المقدسة والكامل والمويه وتربه، إضافة إلى محافظة ميسان"، حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.