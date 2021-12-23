جازان.. ضبط نحو 66 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر

بحوزة 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية

أفاد مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان أحبطت محاولة تهريب (65.8) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر بحوزة (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.