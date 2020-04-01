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لاقت الفكرة المبتكرة تفاعلًا كبيرًا تجاوز الـ200 ألف خلال الأيام الماضية

"طبية مكة" تترجم رسائلها التوعوية ضد "كورونا" إلى ألغاز تحاكي الوباء

ابتكرت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، طريقة شيّقة وجذابة للوصول إلى المواطنين والمقيمين بهدف رفع نسبة الوعي لديهم بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد؛ وذلك ببثها يومياً من خلال منصتها الرسمية على "تويتر" ألغازاً تحاكي الوباء وسبل الوقاية من الفيروس.



وفي التفاصيل: وبدأت فكرة الألغاز التي تأخذ في إطارها التوعوي في المقام الأول، إلى شغل الناس بما يعود عليهم بالنفع والفائدة فيما يخص الفيروس أوقات منع التجول، والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لتعم الفائدة، ومن خلال رسالتها المجتمعية للمساهمة في رفع نسبة الوعي.



وقامت المدينة الطبية بمكة كذلك، منذ بداية الأزمة؛ بإعداد مواد إعلامية توعوية تستهدف العمالة المنزلية كأول منشأة صحية تقوم بذلك لمساعدة الأسر السعودية في تنبيه العاملات المنزليات والسائقين والعاملين لديهم بطرق الوقاية.



ولاقت الألغاز التوعوية، والتي لا تخلو من الكمامة والمعقم وغيرها من المستلزمات الطبية، تفاعلاً كبيراً، عطفاً على أن المدينة تُشارك متابعيها من المواطنين والمقيمين حول تلك الألغاز التي تبثها بشكل يومي؛ بهدف رفع نسبة الوعي بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد.



وبلغت الألغاز التي بثَّتها المدينة الطبية حتى الآن 5 ألغاز توعوية، لاقت تفاعلًا تجاوز الـ200 ألف خلال الأيام الماضية؛ ما يبرهن ذلك نجاح الفكرة المبتكرة من المدينة الطبية للتوعية ضد فيروس "كورونا" بعيداً عن الطرق التقليدية.



ولم تقتصر التوعوية ضد "كورونا" في المدينة الطبية على الألغاز فحسب، بل امتدّت إلى عمل "برشورات" احترافية توعوية تحاكي الأسلوب التوعوي الذكي، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تحفيزية للكوادر الطبية، وأخرى للمجتمع، بطريقة مبتكرة.