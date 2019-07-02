"النيابة": العبث المعلوماتي بالشبكة أو بالخدمة المعلوماتية .. جريمة كبيرة

حذرت النيابة العامة من العبث المعلوماتي، ونشرت عبر تويتر إنفوغرافيك قالت فيه: "‏كٌنْ واعياً بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بالعبث المعلوماتي بالبيانات الخاصة، أو بالشبكة أو بالخدمة المعلوماتية، طبقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد تلك الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".