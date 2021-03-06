قيمته 1.9 تريليون دولار.. "الشيوخ الأمريكي" يوافق على مشروع تحفيز "بايدن"

الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت مشروع حزمة التحفيز الاقتصادي الذي قدمه الرئيس جو بايدن، البالغة قيمته 1.9 تريليون دولار.



وجاءت الموافقة بعد ساعات من النقاشات والمفاوضات ومقترحات التعديل؛ ليوافق الشيوخ على واحدة من كبرى الحِزَم التشريعية في تاريخ الولايات المتحدة.