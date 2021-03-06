قيمته 1.9 تريليون دولار.. "الشيوخ الأمريكي" يوافق على مشروع تحفيز "بايدن"

الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت مشروع حزمة التحفيز الاقتصادي الذي قدمه الرئيس جو بايدن، البالغة قيمته 1.9 تريليون دولار.

وجاءت الموافقة بعد ساعات من النقاشات والمفاوضات ومقترحات التعديل؛ ليوافق الشيوخ على واحدة من كبرى الحِزَم التشريعية في تاريخ الولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بايدن الاقتصاد الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي

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06 مارس 2021 - 22 رجب 1442 09:20 PM

الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة

قيمته 1.9 تريليون دولار.. "الشيوخ الأمريكي" يوافق على مشروع تحفيز "بايدن"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت مشروع حزمة التحفيز الاقتصادي الذي قدمه الرئيس جو بايدن، البالغة قيمته 1.9 تريليون دولار.

وجاءت الموافقة بعد ساعات من النقاشات والمفاوضات ومقترحات التعديل؛ ليوافق الشيوخ على واحدة من كبرى الحِزَم التشريعية في تاريخ الولايات المتحدة.

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