883 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات و349 في عُمان

إجمالي الحالات المصابة في السلطنة ارتفع إلى 87.939

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 883 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و416 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 75.981 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 393 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 67.359 حالة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان عن تسجيل 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن عدد الحالات المصابة المؤكدة بالفيروس يرتفع بذلك إلى 87.939 ألف حالة.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 751 حالة، بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة.

وتابعت الوزارة، أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 83.115 ألف حالة، بتماثل 142 حالة للشفاء من الفيروس.