بريطانيا تكتشف حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون"

إضافة أنجولا وموزامبيق ومالاوي وزامبيا للقائمة الحمراء

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، اليوم (السبت)، تسجيل حالتين مصابتين بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، في المملكة المتحدة.

وذكر "جافيد" أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا لاحقًا لإعلان المزيد من الإجراءات لمواجهة الجائحة الجديدة.

وبيّن أنه سيضيف دول: (أنجولا، وموزامبيق، ومالاوي، وزامبيا) إلى القائمة الحمراء من الساعة الـ4 صباح غد؛ وفقًا لـ"رويترز".

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27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 05:35 PM

إضافة أنجولا وموزامبيق ومالاوي وزامبيا للقائمة الحمراء

بريطانيا تكتشف حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، اليوم (السبت)، تسجيل حالتين مصابتين بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، في المملكة المتحدة.

وذكر "جافيد" أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا لاحقًا لإعلان المزيد من الإجراءات لمواجهة الجائحة الجديدة.

وبيّن أنه سيضيف دول: (أنجولا، وموزامبيق، ومالاوي، وزامبيا) إلى القائمة الحمراء من الساعة الـ4 صباح غد؛ وفقًا لـ"رويترز".

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