مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين.. هزازي "تعاوني" لـ3 مواسم

أنهت إدارة نادي التعاون، إجراءات التوقيع رسميًّا مع لاعب نادي الوحدة الظهير الأيسر سليمان هزازي (18عامًا)، ليمثل "التعاون" بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين.

يُذكر أن اللاعب سليمان هزازي شارك مؤخرًا مع منتخب المملكة للشباب، وتُوّج ببطولة كأس العرب التي أقيمت في مصر.