مجموعة mbc تعلن استقبال طلبات الشباب السعوديين والسعوديات في قطاعات الإنتاج والإعلام والترفيه

المجالات هي: التلفزيون والأفلام والإذاعة والمسرح والإنتاج والتصوير

أعلنت مجموعة إم بي سي عبر موقع أكاديميتها بدء استقبال طلبات الشباب والشابات السعوديين والسعوديات، ممن لديهم رغبة بالعمل في مجالات عدة؛ بهدف إعداد وتطوير جيل من المبدعين والمبدعات؛ ليكونوا خير ممثل للسعودية في قطاعات الإنتاج والإعلام والترفيه.



وأوضحت الأكاديمية أن المجالات هي: التلفزيون، الأفلام، الإذاعة، المسرح، الإنتاج، التصوير، الإخراج، الموسيقى، الإضاءة، الأخبار الصحفية، الكوميديا والألعاب الرقمية.. وغيرها الكثير.



وأكدت الأكاديمية أن ذلك سيكون من خلال صقل المهارات السعودية المتعلقة بكل جوانب العملية الإعلامية والإنتاجية، وخصوصًا بشقَّيْها السينمائي والدرامي، إلى جانب المسرح والقطاع الإذاعي، بموازاة تأهيل كوادر فنية وتقنية سعودية، تزاول بنفسها مهام التصوير والإضاءة والمونتاج والماكساج والأزياء والماكياج، وغيرها من ركائز العمل الإنتاجي بكل فئاته واختصاصاته.



وتبلغ مدة البرنامج شهرين تدريبيَّيْن على الأقل (تختلف المدة باختلاف المسار المختار للتدريب)، فيما تختلف مواعيد بداية البرنامج باختلاف مسارات التقديم؛ إذ يبدأ التدريب في أول مسار في البرنامج في شهر أغسطس 2020.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد بن إبراهيم آل ابراهيم: ''إن كتابة قصصنا الخاصة التي تُعنى بمنطقتنا وثقافتنا وإرثنا الحضاري القيم، وروايتها للعالم بطريقتنا وأسلوبنا، إحدى أبرز مهامنا كمجموعة إعلامية رائدة في المنطقة؛ لذا تأتي أكاديمية MBC لتكون بمنزلة حجر زاوية في تفعيل المزيد من الاستثمار في اقتصادات المعرفة، وذلك عبر استقطاب الخامات الشابة في المملكة العربية السعودية، والكشف عن إمكاناتها الكامنة؛ وهو ما يعني إيجاد مساحة أكبر من الانفتاح والإبداع والريادة؛ وبالتالي تبادل الخبرات والثقافات بين منطقتنا والكيانات والمؤسسات الإعلامية الأخرى حول العالم.



وأضاف آل إبراهيم: المملكة العربية السعودية هي موطن للمواهب المبدعة والخلاقة بطاقاتها الواعدة وإمكاناتها الكامنة التي تحتاج منا دائمًا إلى مزيد من الاهتمام والرعاية والصقل والتحفيز والاحتضان. وستكون أكاديمية MBC حاضنًا طبيعيًّا للطاقات والمواهب السعودية الواعدة، ومنصة تنافسية، تساعدهم على الإحاطة بأفضل إمكانياتهم؛ وبالتالي استقطاب مختلف مفاصل العمل الإعلامي بشقَّيْه الإنتاجي والترفيهي. باختصار، هي إتاحة فرصة العمر أمام أبنائنا وبناتنا ليحققوا أحلامهم، ويسهموا بفاعلية وجدارة في تحريك العجلة الاقتصادية المستدامة للمملكة، وتحقيق الازدهار في هذا القطاع الحيوي الحساس والرائد، الذي يمثل واجهة البلاد، ويعكس صورتها الحقيقية الناصعة للعالم أجمع.



وتأتي خطة عمل الأكاديمية ضمن ثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى: استقطاب وضم متدربين سعوديين، وتوزيعهم بحسب ميولهم واختصاصاتهم داخل أقسام الإنتاج المختلفة في MBC.

- المرحلة الثانية: توفير دورات مرئية تدريبية بحسب طبيعة ونوعية الاختصاصات في قطاعات حيوية، تشمل كلاً من صناعة الأفلام والدراما، وغيرها من ركائز العملية الإنتاجية والإعلامية، سواء على الصعيد الفني والتقني، أو على صعيد المحتوى.

- المرحلة الثالثة: إدارة المواهب السعودية المتخرجة من قِبل الأكاديمية، ومتابعتها، وتسخير طاقاتها وعلومها المكتسبة فيما يلائم اختصاصاتها ضمن مجالات العمل وقطاعاته المتنوعة.

وتستقطب الأكاديمية كل سعودي وسعودية تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، ممن يحملون الموهبة والشغف والدراية بقطاعات العمل الإعلامي والإنتاجي، إلى جانب استقطاب وتدريب ممثلين وممثلات من مختلف الأعمار.