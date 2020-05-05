إزالة عددٍ من المحال التجارية بـ"عيون المدينة المنورة" على سفح جبل أحد

نفذتها أمانة المنطقة ضمن برنامج التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

عالجت أمانة منطقة المدينة المنورة ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري"، عددًا من المواقع المستهدفة بالمدينة المنورة.

وشملت هذه المواقع، إزالة عددٍ من المحال التجارية بطريق العيون على سفح جبل أحد، بهدف تحسين المشهد الحضري.





يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل حملاتها وجولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.