البنوك السعودية تحذر من تحميل "تطبيقات وهمية"

شددت على ضرورة الاعتماد على المواقع الرسمية

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من تحميل "تطبيقات البنوك الوهمية" حتى لا تتم سـرقة بيانات البطاقة البنكية.

وقالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية: عنـد رغبتك فـي تحميل تطبيق البنك الذي تتعامل معه على أجهزتك الذكية، تأكد مــن تحميله مــن مصـادر موثوقة، ومـن موقــع البنــك الرسمي؛ تفادياً للتطبيقات الوهمية التــي يتم مــن خلالها سـرقة بيانات البطاقة البنكية.

وأضافت: لتحميل تطبيقات البنوك السعودية من مواقعها الرسمية الدخول إلى مواقع البنوك الرسمية أو من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3dKW4y0