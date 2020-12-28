الإمارات تسجّل 1027 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 202863

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1027 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات وشفاء 1253 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 202863 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 660 وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 179925 حالة.