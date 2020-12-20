اتفاقية تعاون بين مجموعة سليمان الحبيب وكليات بريدة في مجال التدريب والتأهيل لطلاب الجامعة

انطلاقًا من مسؤولية المجموعة المجتمعية والعلمية وتماشيًا مع رؤية 2030 لتوطين الوظائف الصحية

وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع كليات بريدة الأهلية، يتم بموجبها تدريب وتأهيل منسوبي كليات بريدة بمستشفيات المجموعة.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية -ممثلًا عن المجموعة- الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، وأحمد بن عبدالله أبا الخيل المشرف العام لكليات بريدة الأهلية.

وبهذه المناسبة قال الدكتور العمري إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من مسؤولية المجموعة المجتمعية والعلمية وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 من أجل توطين الوظائف الصحية، وتدريب أبناء الوطن ومساعدتهم على الانخراط في بيئة العمل عبر منحهم تجربة العمل الميداني والتطبيقي، بالإضافة إلى السعي نحو تطوير الأداء المهني؛ للوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات مؤهلة على أفضل المعايير العلمية.

وأضاف الدكتور "العمري" أن المجموعة ستسخّر كافة إمكاناتها، وستوفر بيئة تدريب نموذجية مستعينة بخبراتها المتراكمة في مجال التدريب والتأهيل وتجربتها الريادية بالقطاع الصحي؛ من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب وتزويدهم بالمهارات العملية والنظرية التي تعينهم على تقديم أداء أفضل.

واختتم الدكتور "العمري" حديثه قائلًا: إن المجموعة ستظل أكبر الداعمين للطاقات السعودية لإيمانها الراسخ بأن الاستثمار في العنصر البشري من أهم الأدوات الفاعلة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك فرصًا غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها؛ باعتبار أن صحة الإنسان أغلى ثروة يمتلكها الوطن.

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية؛ إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرّفة في هذا المجال ومنذ تأسيسها تعتبر التعليم والتدريب الطبي للكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ومن أبرز أنشطتها التدريبية إطلاق "21" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة و"5" دبلومات، وكذلك تأهيل "1500" ممارس صحي من "11" جامعة في فترة الامتياز، بالإضافة إلى برنامجها للتدريب الطبي للامتياز والكليات الصحية، ودعمها لمسيرة البحث العلمي بالمملكة.