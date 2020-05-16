الإمارات: تسجيل 796 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 22627 إصابة

آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 7931 حالة

أعلنت الإمارات عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 22627 حالة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 7931 حالة، وذلك بعد تماثل 603 حالات للشفاء.