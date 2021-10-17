"التحالف": تدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما ميليشيات الحوثيين الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

6

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443 12:16 AM

"التحالف": تدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,772

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما ميليشيات الحوثيين الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021