"التحالف": تدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما ميليشيات الحوثيين الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.



وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.