بالصور.. عاصفة ثلجية عاتية تجتاح جبال روكي وسهولها بالغرب الأميركي

أجبرت السلطات على إلغاء رحلات الطيران في دنفر وإغلاق طرق رئيسة

اجتاحت عاصفة شتوية عاتية مناطق شاسعة من جبال روكي والسهول العظمى في غرب الولايات المتحدة، صباح الأحد، مما أجبر السلطات على إلغاء مئات رحلات الطيران في دنفر، وإغلاق طرق سريعة رئيسة.

وتفصيلاً، قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالولايات المتحدة، إن المنطقة قد تشهد تساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها ما بين 60 و90 سنتيمتراً، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت تحذيرات العاصفة الثلجية الناجمة عن رياح عاتية، قد صدرت في شرق ولاية وايومنغ وغرب ولاية نبراسكا وجنوب غرب داكوتا الجنوبية، حسب سكاي نيوز عربية.

وأفادت شركة "إكسل إنيرجي" التي تتابع انقطاع التيار الكهربائي، بأن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 30 ألف مشترك في كولورادو.

وتم إغلاق الطريق السريع 25 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي من شمال كولورادو إلى وايومنغ، كما تم إغلاق الطريق السريع 80 في الاتجاهين الشرقي والغربي في معظم أنحاء وايومنغ.

وحذر مكتب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في شايان بوايومنغ، السكان على تويتر، قائلاً: "ابقوا في بيوتكم وإلا ستتقطع بكم السبل". وشهدت المنطقة تساقط ثلوج بلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمتراً منذ السبت.

وأُلغيت أكثر من 800 رحلة طيران في مطار دنفر الدولي، الأحد، بعد إلغاء مئات الرحلات السبت أيضاً.