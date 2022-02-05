"الخطيب" و"الفلاسي" يبحثان التعاون السياحي بين السعودية والإمارات

1.7 مليون ليلة فندقية قضاها السعوديون بدبي في 5 أشهر

عقد أحمد الخطيب، وزير السياحة، اجتماعًا مع الدكتور أحمد الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارات، في جناح السعودية بإكسبو؛ لبحث التعاون السياحي بين البلدين.



وأشار "الفلاسي" إلى أن خطط التعافي السياحي التي يقودها البلدان اليوم تفتح آفاقًا أوسع للشراكة والنمو خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم التبادل السياحي بين السوقَين السياحيَّين (الإماراتي والسعودي).



وتجوَّل الوزيران في جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو، الذي يعد ثاني أكبر الأجنحة مساحة في المعرض؛ إذ يحمل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة جينيس، هي: أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية يبلغ طولها 32 مترًا، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية تزيد مساحتها على 1240 مترًا مربعًا. وتم تصميم الجناح على شكل نافذة عملاقة؛ ليقدِّم للمشاهدين لمحة عن مستقبل المملكة العربية السعودية.



يُذكر أن دولة الإمارات تصدَّرت قائمة الوجهات السياحية المفضَّلة لدى السائحين السعوديين عند السفر للخارج بعد فتح السفر إلى الإمارات، والانتهاء من فترة إغلاق السفر التي صاحبت الإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد-19؛ إذ استقبلت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 أكثر من 535 ألف نزيل سعودي في فنادقها، قضوا ما يقرب من 1.7 مليون ليلة.