النصر يهدد بملاحقة المعتدين على منسوبيه وحقوقه الفكرية

القرار يشمل جميع الجهات والأفراد

أكدت إدارة نادي النصر أنها ستقوم برصد التعديات التي قد تقع على النادي أو منتجاته أو علامته التجارية أو منسوبيه في مختلف المنصات الإعلامية أو الإعلانية، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حفظ حقوق الملكية الفكرية للنادي.

وقالت إدارة النصر في بيان إعلامي إن الإدارة القانونية في النادي ستلاحق كل من تعدى على ملكية النادي الفكرية واستخدامها في أغراض تجارية أو غير تجارية من خلال استغلال اسم وشعار النادي في الإعلانات الدعائية أو الحملات التسويقية أو استخدام الشعار في أي منتجات تجارية دون الحصول على موافقة خطية من إدارة النادي.

وأضاف البيان أن هذا الرصد سيتضمن جميع الجهات والأفراد المتعدين على حقوق المواد الإعلامية الصادرة من المركز الإعلامي كالصور ومقاطع الفيديو الحاملة للعلامة التجارية للنادي واستخدامها لأغراض إعلامية أو خلافها دون الإشارة إلى المصدر أو بإزالة شعار النادي الموجود عليها.