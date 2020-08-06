"الأرصاد": أمطار ورياح على عددٍ من محافظات مكة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الـ9 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات القنفذة، والليث، والأجزاء الساحلية.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.