"المدينة" تسجّل أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة اليوم بـ 42

تلتها الدمام ثم الأحساء وفق ما كشف عنه المركز الوطني للأرصاد

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدين التي سجلت درجات حرارة هي الأعلى على مستوى المملكة اليوم الاثنين.

وأوضح المركز أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الأولى بـ 42، تليها الدمام بـ 41.6، ثم الأحساء بـ 41 درجة.

وأضاف المركز: سجلت الخرج والقصيم درجة 40، فيما سجلت القيصومة وحفر الباطن 39، بينما كانت درجة الحرارة في الرياض 39.5.

وأردف أن درجة الحرارة في شرورة وبيشة ورفحاء بلغت 38، وكانت الدرجة 37 في ينبع والعلا، بينما سجلت عرعر 36 درجة.