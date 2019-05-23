"نواف العابد" ينفي ما قيل عن إصابته ويؤكّد: "كلام فاضي وغير صحيح .. حسبي الله ونعم الوكيل"

نفى نجم نادي الهلال نواف العابد حقيقة ما تم ذكره عبر إحدى وسائل الإعلام بشأن أن إصابته كيف ستؤثر على مسيرته في كرة القدم؟

ونشر اللاعب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ما قيل بأن إصابته عبارة عن إصابة مزمنة في عظمة الحوض، وأنها تعيقه عن لعب 4 أو 5 مباريات قوية بسبب الآلام التي تتربص به.

وعلّق اللاعب على تلك الأنباء بقوله: "كلام فاضي وغير صحيح .. حسبي الله ونعم الوكيل".

وكان اللاعب قد غاب فترات طويلة عن ناديه بسبب الإصابة التي يعاني منها قبل أن يعود مؤخراً ويقدم مستويات طيبة مع الفريق.