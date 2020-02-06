لجنة برئاسة "البيئة" تزيل 6 حظائر لبيع حليب الإبل على الطرقات العامة بجدة

"الغامدي" شدد على منع بيعه ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات مشابهة

قامت لجنة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بإزالة 6 حظائر لبيع حليب الإبل على الطرقات العامة، أربع منها في الطريق المؤدي إلى بريمان شمال جدة، وحظيرتان بجنوب جدة قرب الاستاد الرياضي.

وتفصيلاً، داهمت اللجنة المواقع، برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة وعضوية أمانة المحافظة وشرطة المحافظة وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة الفرق الميدانية من بلدية المليساء الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة الوقاية الصحية وإدارة النظافة والمرادم التابعة لأمانة محافظة جدة.

وتأتي هذه الحملة استمراراً للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة منع بيع حليب الإبل على الطرقات العامة، حيث أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن اللجنة شاركت بكامل تجهيزاتها للوقوف على المواقع بـ ١٥ سيارة بينها سيارة كبيرة لحفظ الإبل وشيول وقلاب وسيارتان ضاغطتان ومكائن رش المبيدات الحشرية) وتمت إزالة الحظائر المخالفة ومصادرة الأواني والأدوات المستخدمة في بيع الحليب والرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية.

وأشار "الغامدي" إلى أن العمالة التي تمارس بيع حليب الإبل هربت من أحد المواقع عند مداهمة اللجنة وقد أنهت اللجنة أعمالها بإعداد محضر بالواقعة، وأخذ التعهدات والإقرارات على ملاك الإبل بعدم تكرارها مستقبلاً.

وشدد الغامدي على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرقات، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرقات، وذلك عبر هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على رقم (8002470000).

وطالب برفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وخصوصاً عن الظواهر وبعض العادات والممارسات التي قد يسبب بعضها ضرراً كبيراً لمستخدميها دون علمهم.

يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر بـ 100 مرة من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر، كما أن الحليب الخام مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.