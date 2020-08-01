الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطتها التوعوية

"الحارثي" نوّه بالدعم الكبير من القيادة لكل ما يخدم ضيوف الرحمن

أعلنت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجاح المرحلة الأولى لخطتها بالحج التي تم تنفيذها بمسجد نمرة بعرفة ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة.

وشملت الخطة العديد من البرامج التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن بلغات عالمية، ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأكد الأمين العام للأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، الشيخ محسن الحارثي، أن الوزارة أنهت المرحلة الأولى لخطتها التوعوية التي بدأت بتكليف عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة بإلقاء الدروس والمحاضرات خلال رحلة الحج، والوجود المستمر في مقر سكن الحجاج وتنقلاتهم؛ وذلك من منطلق التعاون بين القطاعات لتقديم خدمات متميزة لوفد الرحمن.

وأضاف الحارثي: تم خلال المرحلة الأولى تنفيذ برامج توعوية عبر منصات الوزارة الرقمية والقنوات الفضائية بمشاركة علماء ودعاة، إلى جانب نشر المحتوى الدعوي عبر الشاشات الإلكترونية بمسجدَي نمرة والمشعر الحرام، وتفعيل خدمة الرد الآلي عبر الرقم المجاني 8002451000 بعشر لغات عالمية.

ورفع الشيخ محسن الحارثي شكره للقيادة الرشيدة على متابعتها الدؤوبة، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات وأجلها لراحة ضيوف الرحمن، وتسخير قطاعات الدولة كافة للعمل على إنجاح هذه الشعيرة الإسلامية الكبرى. كما شكر وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على توجيهاته المستمرة، ودعمه غير المحدود؛ وهو ما أدى إلى نجاح أعمال الوزارة بشكل عام، والأمانة العامة للتوعية بشكل خاص، في حج هذا العام الاستثنائي.

وبيّن الشيخ الحارثي أن الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج بدأت اليوم المرحلة الثانية من خطتها التي ستستمر إلى نهاية الحج ببرامج ومحاضرات توعوية عبر المنصات الرقمية، سائلاً الله التوفيق والإعانة لخدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.