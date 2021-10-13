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مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.. واشتراط الجرعتين

عودة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والدور النسائية حضورياً

وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور #عبداللطيف_آل_الشيخ اليوم فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضورياً، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، واشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز تطبيق "توكلنا".