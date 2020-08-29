"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث

الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظتي القنقذة، والليث.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.