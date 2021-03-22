"القرني" ينهي دورة احترافية بمؤشرات أداء الاستشارات الإدارية

أنهى مشاري بن علي القرني استشاري خدمات التقييم في شركة حلول النخبة للموارد البشرية دورة احترافية معتمدة في مجال قيـاس مؤشرات الأداء، وذلك كممارس معتمد من معهد قياسات مؤشرات الأداء العالمي The KPI Institute والتي تخدم في المجال الذي يعمل فيه، وهو مجال الاستشارات الإدارية.

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22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442 10:32 PM

"القرني" ينهي دورة احترافية بمؤشرات أداء الاستشارات الإدارية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أنهى مشاري بن علي القرني استشاري خدمات التقييم في شركة حلول النخبة للموارد البشرية دورة احترافية معتمدة في مجال قيـاس مؤشرات الأداء، وذلك كممارس معتمد من معهد قياسات مؤشرات الأداء العالمي The KPI Institute والتي تخدم في المجال الذي يعمل فيه، وهو مجال الاستشارات الإدارية.

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